Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 09:01

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Тишковец: воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов к выходным

Синоптик раскрыл, когда в столице начнется летняя погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве прогреется до плюс 27 градусов к выходным, 16–17 мая, сообщает телеканал "360" со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, до конца недели в столице будет в основном комфортное 20-градусное тепло, в ночное время – плюс 10–13 градусов. При этом пройдут скоротечные ливни и грозы.

Синоптик добавил, что к выходным погода наладится: ночью в Москве температура составит от 10 до 15 градусов тепла, а днем – от плюс 22 до 27, что соответствует средним показателям середины летнего сезона.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето наступит в Москве в среду, 13 мая. В этот день столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов тепла. При этом в четверг и пятницу, 14 и 15 мая, возможны непродолжительные дожди.

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

Читайте также


обществопогодагород

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика