Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 10:31

Культура

Причиной смерти актера Вадима Александрова названа травма головы

Фото: кадр из фильма "Как я стал русским"; режиссер – Константин Статский; производство – Yellow, Black and White

Причиной смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова стала травма головы после падения. Об этом РИА Новости заявили в его семье.

"Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился", – рассказал собеседник агентства.

В семье актера добавили, что Александров долгое время боролся с онкологией, однако заболевание не повлияло на его смерть.

"Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни", – уточнил собеседник.

О смерти Александрова стало известно 12 мая. Ему было 87 лет.

Артист родился в 1939 году. В 1962-м он окончил театральное училище имени Щепкина. Там он обучался на курсе Л. А. Волкова. До 1976 года Александров играл в ЦДТ-РАМТе.

С 1988 по 2000 год Александров работал актером Театра-студии под руководством Олега Табакова. Заслуженным артистом России он стал в 1994-м.

Кроме того, с 1967 года актер снимался в кино. В частности, он известен зрителям ролями в фильмах "Усатый нянь", "Экипаж", "Женщина, которая поет", а также сериалах "Папины дочки" и "Каменская".

Читайте также


культура

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика