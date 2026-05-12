12 мая, 10:10

Полицейские задержали разгневанного москвича, который разбивал машины на парковке

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Правоохранители задержали 27-летнего жителя района Северное Медведково, который после конфликта с девушками начал крушить автомобили на парковке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Правонарушитель разбил лобовые стекла и зеркала у двух автомобилей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества").

Ранее на Ямале оштрафовали мужчину, который избил подростка за раскладывание листовок. Инцидент произошел после того, как мужчина ошибочно посчитал, что подросток оскорбил его мать во время разговора по домофону.

Злоумышленник спустился к подростку и нанес ему не менее 20 ударов кулаками, а также угрожал ножом. В результате суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Он признан виновным по статье о хулиганстве.

