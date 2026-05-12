12 мая, 10:15

В Москве осуждена группа, незаконно легализовавшая 2,5 тыс иностранцев

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Троицкий районный суд Москвы вынес приговор участникам преступной группы, которая организовала на территории шести регионов России масштабный канал незаконной легализации иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным силовиков, осужденные использовали схему с заключением фиктивных браков и установлением отцовства над детьми из числа российских граждан. В состав преступной группы входили в том числе руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС.

"С 2019 года легализовали по указанной схеме не менее 2,5 тысячи выходцев из стран центральноазиатских республик. Совокупный преступный доход от противоправной деятельности составил не менее 300 миллионов рублей", – рассказали в ЦОС.

ФСБ при взаимодействии с МВД в период с 2021 по 2023 год пресекла противоправную деятельность 20 участников преступной группировки.

Ранее в Госдуме предложили выдворять из страны иностранных граждан за фиктивное обучение. Если законопроект примут, то иностранцы будут нести ответственность в случаях, когда целью въезда указана учеба, но при этом человек нигде не учится и не планирует этим заниматься. Тогда им может грозить штраф 5–10 тысяч рублей и выдворение из России.

Россиян с фиктивной регистрацией будут снимать с учета

