Число преступлений среди иностранцев в РФ снизилось на 38,9% с начала 2026 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Число преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось на 38,9% за первый квартал 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза РФ.

"Одновременно на 21,9% меньше зафиксировано преступлений в отношении иностранных граждан. Почти на треть сократилось и число иностранцев, совершивших криминальные деяния", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, анализ основных показателей преступности показал, что в стране сохраняется стабильная оперативная обстановка.

При этом число преступлений в Москве в начале 2026 года оказалось на 22,5% ниже показателя 2025-го. Всего за первый квартал текущего года было зарегистрировано 26 985 преступлений. В ЦАО, например, зафиксировано 3 346 (на 25,3% меньше) правонарушений, а в СВАО – 3 124 преступления, что на 9,7% меньше.

Также было раскрыто 21 убийство и 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, прошлых лет.

