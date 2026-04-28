Daily Mail: Джессика Бил хочет развестись с Джастином Тимберлейком

Актриса Джессика Бил планирует развестись с певцом Джастином Тимберлейком. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

По словам инсайдера, причиной такого решения стало отсутствие помощи с детьми.

"Его никогда не бывает дома, а она все время сидит с детьми. К тому же она больше не хочет публично позориться", – отметил источник.

Другой собеседник издания утверждает, что Бил уже ставила ультиматум Тимберлейку. Якобы она сказала, что расстанется с певцом, если тот ей не сделает предложение. При этом источник считает, что в ближайшее время актриса не станет разводиться с Тимберлейком.

Ранее СМИ сообщали, что Тимберлейк ищет возможность спасти брак с Бил. По данный издания, 2024 год для пары, в частности для певца, оказался очень сложным. Однако он старается исправить положение.

Источник утверждал, что Тимберлейк не собирается больше ходить на вечеринки, а хочет сконцентрироваться на браке. Также инсайдер заявил, что Бил любит певца, но устала от его поведения.