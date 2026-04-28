Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 11:22

Общество

Орешкин заявил, что в конце XXI века будет мир молодых африканцев и пожилых азиатов

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

Земля конца XXI века будет миром с молодыми африканцами и пожилыми азиатами. Об этом замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил в ходе выступления на Втором открытом диалоге "Будущее мира. Новая площадка глобального роста" на площадке наццентра "Россия".

"Соотношение пожилых к трудоспособным в Азии будет 77%, то есть на одного занятого будет приходиться один человек в пожилом возрасте. Серьезно меняется структура населения по континентам. Африка доминирует в молодом и трудоспособном населении", – сказал он.

Орешкин считает, что Китай в 2030–2035 годах пройдет пик своего городского населения, а к концу столетия половина городов страны будет не нужна для жизни. По его словам, это яркий пример того, к чему идет мир. Тенденции уже наблюдаются в отдельных регионах КНР.

В то же время, продолжил замглавы администрации президента РФ, население Земли скоро достигнет своего пика. В последние годы суммарный коэффициент рождаемости в мире в целом опустился ниже уровня воспроизводства, а текущие глобальные показатели рождаемости недостаточны для поддержания стабильного уровня населения.

Ранее Орешкин рассказал, что в мире растет число пожилых людей, в то время как численность трудоспособного населения сокращается. Он назвал ситуацию демографической катастрофой, уточнив, что рост населения сопровождается стремительным старением общества.

