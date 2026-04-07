ERL: численность населения Земли превысила уровень, который она способна обеспечивать

Фото: depositphotos/goinyk

Численность населения Земли превысила тот предел, который планета может стабильно обеспечивать при нынешнем уровне потребления ресурсов. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в Environmental Research Letters (ERL).

Специалисты пришли к выводу – чтобы природные ресурсы не истощались, на Земле при современных условиях должны проживать порядка 2,5 миллиарда человек. Сейчас же число жителей планеты превысило 8 миллиардов.

Ученые добавили, что население достаточно быстро увеличилось за счет использования ископаемого топлива, благодаря которому ресурсы временно стали более доступными. Однако этот эффект неустойчив, так как из-за использования таких источников энергии повышаются экологические проблемы. Речь идет об изменении климата и истощении экосистем.

При этом, согласно прогнозам специалистов, в течение нескольких десятилетий рост населения должен замедлиться. Однако он не остановится полностью. Уже во второй половине XXI века число жителей Земли может достигнуть 11–12 миллиардов.

Как утверждают ученые, если люди не изменят подходы к использованию ресурсов, нагрузка на природные системы продолжит увеличиваться. Это, в свою очередь, приведет к усилению глобальной нестабильности.

Ранее ученые Венского университета сообщили, что глобальное потепление замедлило вращение Земли. Это происходит из-за изменения распределения массы на планете в результате таяния ледников. Удлинившиеся сутки в дальнейшем потребуют внесения корректировок во всех электронных системах.

