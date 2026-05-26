Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 20:56

Происшествия

Причиной пожара и обрушения дома в Липецке мог стать взрыв газа

Фото: 48.mchs.gov.ru

Пожар и обрушение частного жилого дома в Липецке могли произойти из-за взрыва бытового газа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что ведомство уже взяло на контроль установление всех обстоятельств ЧП.

"На место происшествия выехал прокурор района Сергей Щеколдин. В настоящее время там работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и другие оперативные службы", – говорится в сообщении.

По информации ТАСС, дома в момент случившегося могла находиться семья. Три человека могли оказаться под завалами.

Прибывшие на место огнеборцы уже локализовали возгорание на площади 600 квадратных метров, добавляет пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. На месте пожара работают более 40 человек и 9 единиц техники.

О ЧП в частном доме на улице Баумана в Липецке стало известно вечером 26 мая. По данным главы региона Игоря Артамонова, происшествие сопровождалось хлопком. Кроме того, пламя охватило и стоявшие рядом автомобили, а также постройки во дворе.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика