Причиной пожара и обрушения дома в Липецке мог стать взрыв газа

Пожар и обрушение частного жилого дома в Липецке могли произойти из-за взрыва бытового газа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что ведомство уже взяло на контроль установление всех обстоятельств ЧП.

"На место происшествия выехал прокурор района Сергей Щеколдин. В настоящее время там работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и другие оперативные службы", – говорится в сообщении.

По информации ТАСС, дома в момент случившегося могла находиться семья. Три человека могли оказаться под завалами.

Прибывшие на место огнеборцы уже локализовали возгорание на площади 600 квадратных метров, добавляет пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. На месте пожара работают более 40 человек и 9 единиц техники.

О ЧП в частном доме на улице Баумана в Липецке стало известно вечером 26 мая. По данным главы региона Игоря Артамонова, происшествие сопровождалось хлопком. Кроме того, пламя охватило и стоявшие рядом автомобили, а также постройки во дворе.

