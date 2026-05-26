Шесть человек погибли из-за пожара в частном доме в Омской области

Шесть человек, включая четверых детей, погибли в результате пожара в частном доме в селе Юрьевка Омской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Среди погибших оказались 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын и две дочери, 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.

В настоящее время следственная группа проводит осмотр домовладения и опрос соседей, выясняя детали произошедшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее один человек пострадал при пожаре в хостеле на востоке Москвы. Огонь возник на втором этаже здания. Там было сильное задымление, а на кровле – открытое горение.

Площадь пожара составила 450 квадратных метров, а кровля обрушилась на 50 "квадратах".

В общей сложности из здания эвакуировались 600 человек. Они смогли покинуть хостел самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

