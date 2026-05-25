Кровля загоревшегося на востоке Москвы хостела обрушилась на 50 "квадратах"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В горевшем на востоке Москвы хостеле обрушилось 50 квадратных метров кровли, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Отмечается, что пожарные в этот момент работали на удалении от данного участка, поэтому никто не пострадал.

Открытое горение в здании было ликвидировано на площади 450 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. В настоящий момент проводится проливка и разборка конструкций.

О возгорании в хостеле на Монтажной улице стало известно 25 мая. Огонь возник на втором этаже здания. Там было сильное задымление, а на кровле – открытое горение.

Из здания эвакуировались 600 человек. Они смогли покинуть хостел самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К месту происшествия были запрошены дополнительные кареты скорой помощи и экипажи ГИБДД для регулировки движения.

Установление обстоятельств пожара взяла на контроль столичная прокуратура. Точную причину возгорания эксперты назовут по результатам пожарно-технической экспертизы.

