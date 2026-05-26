Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 09:41

Происшествия

В ЮАР туристов-пенсионеров зарезали и сбросили в реку с крокодилами

Фото: 123RF.com/preechasiri

В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике зарезали двух туристов-пенсионеров и сбросили тела в реку с крокодилами, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Sun.

22 мая тела 73-летней Дины Маре и 71-летнего Эрнста Маре заметила группа туристов, наблюдавших за слонами во время сафари-тура. Руки пенсионеров были связаны за спиной веревками, кроме того, согласно предварительным данным, злоумышленники нанесли множество ножевых ранений, прежде чем избавиться от жертв.

Туристы пропали вечером 21 мая – они не вернулись в отель, где остановились все участники экскурсионного тура. При этом персонал гостиницы предположил, что их автомобиль сломался из-за наводнения.

В полиции предположили, что с пенсионерами могли расправиться браконьеры. Есть вероятность, что пара заметила их незаконную деятельность на территории заповедника, поэтому злоумышленники избавились от них, чтобы избежать разоблачения.

Ранее стадо пасущихся коров атаковало супружескую пару туристов в районе Лиенц в Восточном Тироле Австрии. Нападение привело к смерти 67-летней женщины и тяжелым ранениям ее 65-летнего супруга. Последний был доставлен в медучреждение с помощью вертолета.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика