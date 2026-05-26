В ЮАР туристов-пенсионеров зарезали и сбросили в реку с крокодилами

Фото: 123RF.com/preechasiri

В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике зарезали двух туристов-пенсионеров и сбросили тела в реку с крокодилами, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Sun.

22 мая тела 73-летней Дины Маре и 71-летнего Эрнста Маре заметила группа туристов, наблюдавших за слонами во время сафари-тура. Руки пенсионеров были связаны за спиной веревками, кроме того, согласно предварительным данным, злоумышленники нанесли множество ножевых ранений, прежде чем избавиться от жертв.

Туристы пропали вечером 21 мая – они не вернулись в отель, где остановились все участники экскурсионного тура. При этом персонал гостиницы предположил, что их автомобиль сломался из-за наводнения.

В полиции предположили, что с пенсионерами могли расправиться браконьеры. Есть вероятность, что пара заметила их незаконную деятельность на территории заповедника, поэтому злоумышленники избавились от них, чтобы избежать разоблачения.

Ранее стадо пасущихся коров атаковало супружескую пару туристов в районе Лиенц в Восточном Тироле Австрии. Нападение привело к смерти 67-летней женщины и тяжелым ранениям ее 65-летнего супруга. Последний был доставлен в медучреждение с помощью вертолета.

