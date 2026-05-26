Режим работы нескольких станций метро Москвы изменится утром 27 мая

Режим работы нескольких станций столичного метрополитена изменится утром в среду, 27 мая. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В частности, изменения коснутся вестибюлей станций:



"Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий;

"Новокузнецкая" Замоскворецкой линии;

"Рижская" Большой кольцевой линии.

Вестибюли "Проспекта Мира" будут работать только на выход и пересадку с 05:45, а "Новокузнецкой" – с 06:30 до 10:00. При этом на "Рижской" вестибюль с 07:45 будет работать только на вход и пересадку.

Пассажиров попросили пользоваться соседними станциями для входа или выхода в метро на время ограничений. В этот период на нескольких десятках станций метро и МЦК будут дежурить десятки инспекторов ЦОМП, которые подскажут наиболее оптимальные маршруты.

Вместе с тем 27 мая в связи с проведением городских мероприятий движение временно ограничат на некоторых улицах в ЦАО, ЗАО и СВАО. В частности, с 00:01 до 11:00 перекроют участки улиц Щепкина – от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанской – от Садового кольца до улицы Дурова, Гиляровского – от Капельского переулка до Садового кольца, Большой Татарской – от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, Минской – в каждом направлении, от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы".