Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 12:31

Транспорт

Режим работы нескольких станций метро Москвы изменится утром 27 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим работы нескольких станций столичного метрополитена изменится утром в среду, 27 мая. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В частности, изменения коснутся вестибюлей станций:

  • "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий;
  • "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии;
  • "Рижская" Большой кольцевой линии.

Вестибюли "Проспекта Мира" будут работать только на выход и пересадку с 05:45, а "Новокузнецкой" – с 06:30 до 10:00. При этом на "Рижской" вестибюль с 07:45 будет работать только на вход и пересадку.

Пассажиров попросили пользоваться соседними станциями для входа или выхода в метро на время ограничений. В этот период на нескольких десятках станций метро и МЦК будут дежурить десятки инспекторов ЦОМП, которые подскажут наиболее оптимальные маршруты.

Вместе с тем 27 мая в связи с проведением городских мероприятий движение временно ограничат на некоторых улицах в ЦАО, ЗАО и СВАО. В частности, с 00:01 до 11:00 перекроют участки улиц Щепкина – от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанской – от Садового кольца до улицы Дурова, Гиляровского – от Капельского переулка до Садового кольца, Большой Татарской – от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, Минской – в каждом направлении, от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы".

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика