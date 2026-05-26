Корпоративный кабинет на mos.ru помогает бизнесу экономить время и ресурсы

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться кабинетом организации на портале mos.ru, который позволяет воспользоваться более чем 200 услугами и сервисами для бизнеса. В День российского предпринимательства, отмечаемый 26 мая, в департаменте информационных технологий сообщили, что на данный момент на портале зарегистрировано около 550 тысяч таких кабинетов.

В первую очередь услуга помогает оптимизировать бизнес-процессы и эффективно взаимодействовать с городскими властями, уточнили в ведомстве.

"Использование широкого спектра услуг и сервисов корпоративного кабинета позволяет экономить время и ресурсы, которые можно направить на развитие бизнеса. В среднем на портале ежегодно регистрируется почти 30 тысяч новых кабинетов", – цитирует пресс-службу департамента портал мэра и правительства столицы.

Регистрация кабинета организации на mos.ru доступна генеральным директорам компаний или индивидуальным предпринимателям с квалифицированной электронной подписью. Перед этим необходимо создать стандартную учетную запись физического лица. Корпоративным кабинетом могут пользоваться как руководители организаций, так и сотрудники, обладающие соответствующими полномочиями. Ознакомиться с подробной инструкцией создания площадки можно по ссылке.

На главной странице корпоративного кабинета можно просматривать поступившие заявления и уведомления, а также использовать виджеты для быстрого доступа к различным услугам и сервисам для бизнеса. Они позволяют видеть избранные бизнес-услуги на mos.ru, переходить к сервису доверенных лиц, пользоваться цифровой платформой "Открытый контроль", добавлять новое транспортное средство или адрес, а также проверять неоплаченные начисления и многое другое.

Например, вкладка "Заявления и уведомления" предоставляет возможность отслеживать статус обращений и получать важные уведомления. Сюда приходят сообщения о записи на прием в ведомства для получения готовых документов. Вся история обращений хранится в отдельном разделе, что облегчает поиск нужной информации. Кроме того, во вкладке доступны черновики заявлений, находящихся в процессе заполнения.

В свою очередь, вкладка "Платежи" отображает новые счета и историю платежей, включая оплату штрафов или проезда по платной дороге на корпоративном транспорте. Также здесь можно перейти в сервис "Мои платежи" для юрлиц, где представители бизнеса могут оплатить около 5 тысяч городских и коммерческих услуг.

Во вкладке "Профиль" представлены основные данные о компании: название, реквизиты, контактные данные, виды экономической деятельности, информация о руководителе и другие сведения. Более подробная информация доступна во вкладке "Документы и данные", где можно найти адреса компании, банковские реквизиты, а также данные о контрагентах, водителях и транспортных средствах.

В то же время вкладка "Торговый реестр" является удобным инструментом, позволяющим предпринимателям получать актуальную информацию о своих объектах без необходимости посещения районной управы. Теперь они могут в любое время проверить правильность данных в московском торговом реестре.

Еще одна вкладка – "Открытый контроль" – включает в себя ключевые функции одноименной цифровой платформы, такие как "Консультирование", "Календарь контрольных дат", "Самообследование" и другие.

Вкладка также дает возможность пользователю быстро перейти на сайт платформы "Открытый контроль", чтобы воспользоваться почти 20 сервисами. Они позволяют получать информацию об обязательных требованиях, консультироваться с контролерами, проводить анонимное самообследование на соответствие законодательству и отслеживать даты предстоящих проверок.

В числе других востребованных услуг для бизнеса на портале mos.ru выделяется сервис сверки финансово-лицевых счетов для договоров аренды, купли-продажи недвижимости и земельных участков, а также по вопросам неосновательного обогащения. Он помогает предпринимателям проверять состояние счетов, оплачивать услуги и настраивать автоплатежи. В 2025 году к нему обратились более 1,1 миллиона раз.

Вместе с тем юрлица активно пользуются государственными услугами для оформления пропусков на проезд грузового транспорта в зонах с ограниченным движением в Москве. В минувшем году этой услугой воспользовались более 688 тысяч раз.

Популярностью пользуется и онлайн-запись на прием к специалистам Мосгосэкспертизы. За прошедший год было зафиксировано более 207 тысяч обращений.

Среди лидеров 2025 года также оказались сервис по получению выписки о состоянии финансово-лицевого счета (более 110 тысяч обращений) и услуга контрольно-геодезической съемки (более 69 тысяч обращений).

Цифровые сервисы mos.ru полезны не только бизнесменам, но и обычным горожанам. Например, с их помощью москвичи могут сдавать вещи на переработку, записываться в секции и на экскурсии, а также планировать визит к ветеринару с питомцем.

В частности, получить услугу вывоза ненужных вещей могут все горожане в возрасте от 18 лет с полной или стандартной учетной записью. В заявке необходимо указать количество предметов. Некоторые объекты вывозятся платно. В этом случае квитанцию можно оплатить через сервис "Мои платежи" непосредственно на портале. Также принести невостребованные предметы можно лично в экоточки.