Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что штурм двух сел провели подразделения группировки войск "Север".

Накануне российские силы взяли под контроль населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Его заняли военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток", которые зачистили более 400 домов в ходе боев за поселок.

Российские военнослужащие в рамках операции уничтожили более 2 рот ВСУ, 7 боевых бронемашин, 12 наземных роботизированных комплексов.

Между тем российская армия поразила предприятие военной промышленности Украины и энергетические объекты, которые используются в интересах украинских военных. Помимо этого, были поражены цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия, а также пункты временного нахождения солдат ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

