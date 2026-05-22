Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего за неделю Вооруженные силы России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне СВО. В частности, группировка войск "Север" заняла населенные пункты Волоховка и Шестеровка Харьковской области.

В свою очередь, подразделения группировки войск "Запад" взяли населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области.

Кроме того, российская армия за неделю нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам ТЭК, инфраструктуре ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских военных.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России <…> нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что российская сторона в ходе спецоперации на Украине не желает наносить чрезмерного ущерба территориям, на которых проживают русские люди. По его словам, войска РФ последовательно решают задачи СВО.

За текущий год уже было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле.

