Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 23:23

Политика
Главная / Новости /

Лавров: РФ в ходе СВО не хочет наносить ущерба территориям, где живут русские

Россия в ходе СВО не хочет наносить ущерба территориям, где живут русские – Лавров

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Российская сторона в ходе спецоперации на Украине не желает наносить чрезмерного ущерба территориям, на которых проживают русские люди. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиагруппе SMG.

"Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты", – отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что российские войска последовательно решают задачи СВО. За текущий год уже было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле.

Говоря о перспективах переговоров по украинскому конфликту, Лавров заявил, что Россия будет учитывать тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский и представители европейских стран становятся все более агрессивными и наглыми.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле заявляли, что столица готова принять американских переговорщиков.

ВС РФ освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика