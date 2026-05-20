20 мая, 14:04

Подоляк: выборы президента на Украине могут состояться весной 2027 года

На Украине назвали возможные сроки проведения выборов президента

Фото: depositphotos/vladek

Выборы главы государства на Украине могут пройти весной 2027 года. Такое заявление сделал советник офиса президента страны Михаил Подоляк. Об этом сообщили украинские СМИ, написала "Газета.ру".

Однако это произойдет только в случае заключения мирного соглашения, отметил Подоляк.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что пока сложно говорить о сроках проведения украинских выборов. По его мнению, многое будет зависеть от следующих трех месяцев – летней кампании Вооруженных сил России. Также важно будет и мнение Запада.

Ранее появилась информация о том, что главы МИД стран Евросоюза обсудят в ближайшее время кандидатуры возможных переговорщиков с Россией. Неназванный чиновник утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский был бы рад увидеть на этой позиции какого-то действующего лидера или бывшего премьера Италии Марио Драги.

