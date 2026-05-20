Совфед одобрил закон о регулировании сверхурочной работы

Сенаторы на заседании Совета Федерации одобрили закон о регулировании сверхурочной работы. Изменения, которые вступят в силу 1 сентября этого года, внесут в Трудовой кодекс России.

Согласно документу, решение об установлении работнику неполного рабочего времени будет приниматься работодателем не позднее 5 рабочих дней с даты обращения сотрудника с такой просьбой, оформленной в письменном виде.

Предельная продолжительность сверхурочной работы увеличивается с 120 до 240 часов в год при условии, если это предусмотрено коллективным договором, отраслевым или межотраслевым соглашением. Кроме того, закон исключает запрет привлекать сотрудника к сверхурочной работе больше 4 часов в течение 2 дней подряд и устанавливает продолжительность сверхурочной работы до 4 часов ежедневно.

Также предусматривается изменение порядка оплаты переработок и устанавливаются дополнительные гарантии тем, кого к ним привлекают более 120 часов год. Конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором или соглашением. По желанию сотрудника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться.

Отдельно регулируются вопросы привлечения к переработкам граждан пенсионного и предпенсионного возраста, а также работников с вредными условиями труда. Также закрепляются особенности оплаты сверхурочной работы сотрудников железнодорожного транспорта.

Закон увеличивает с 35 до 70 человек предельную численность работников малого бизнеса, с которыми по соглашению сторон могут быть заключены срочные трудовые договоры. Более того, расширяется перечень оснований для расторжения трудового договора.

Вместе с тем закон устанавливает возможность отзыва из ежегодного оплачиваемого отпуска людей, занятых на работах с вредными, опасными условиями труда, при возникновении ЧС.

Ранее адвокат Владимир Филатов связал увеличение сверхурочной работы в стране с острой нехваткой кадров на рынке труда. Компании начали сталкиваться с необходимостью привлечения работников к дополнительной занятости. В связи с появлением больших переработок возникла необходимость их легализовать, уточнил он.