Путин рекомендовал ГД и кабмину обеспечить повышение гибкости рынка труда

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Владимир Путин рекомендовал Госдуме и правительству внести в трудовое законодательство изменения, направленные на повышение гибкости рынка труда и применение институтов сверхурочной работы и работы по совместительству. Соответствующие поручения президента по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликованы на сайте Кремля.

Срок исполнения – 1 октября этого года. Ответственными назначены спикер ГД Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Более того, глава государства поручил кабмину при разработке плана структурных изменений в экономике обратить особое внимание на снижение уровня бедности и рост доходов, а также на стимулирование потребления отечественных товаров и услуг, в том числе в сфере туризма и общественного питания.

Поручение необходимо выполнить к 1 октября, ответственным указан Мишустин.

В России заметен рост скрытой и официальной безработицы, однако она пока остается на историческом минимуме, отметил ранее Путин.

По его словам, в начале года численность работников, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, составляла около 98 тысяч человек, на конец июня – 153 тысячи, а к 8 августа показатель достиг 199 тысяч.

Также увеличилась численность зарегистрированной безработицы. В начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, в конце июня – 291 тысяча, а в начале августа – 300 тысяч.