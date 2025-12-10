Telegraph: Киев отдаст Донбасс, если Москва будет готова на взаимные уступки

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украинские переговорщики допустили, что Киев откажется от территорий, если Москва будет готова пойти на "взаимные уступки". Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что при этом украинская сторона предупредила о неприемлемости такого решения. О каких конкретно уступках шла речь, в материале не уточняется.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что разочарован тем фактом, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. Он указал, что окружение политика было крайне довольно предложением Вашингтона.

Белый дом представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве. Позже Трамп поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным для окончательного утверждения мирного соглашения.

Встреча состоялась 2 декабря. В рамках переговоров Путин допустил принятие соглашения с частью позиций, заявив, что некоторые моменты вызывают критику.

