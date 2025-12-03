Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:04

Политика

Ушаков рассказал об итогах переговоров с Уиткоффом

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Беседа Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером была полезной, конструктивной, и весьма содержательной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи.

"Весьма подвижный, хороший разговор. Конечно, он начался с того, что представители Трампа передали привет и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину", – сказал помощник российского лидера.

В свою очередь, глава РФ передал Трампу через Уиткоффа ответное приветствие, а также ряд политических сигналов.

Ушаков отметил, что на встрече обсуждались перспективы достижения долгосрочного мирного урегулирования по Украине. Стороны обсудили суть мирного плана США, а не какие-то конкретные формулировки, добавил он.

"Был документ, который содержал 27 пунктов – он нам был передан, мы с ним ознакомились естественно, хотя мы не работали над формулировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, а именно 4 документа, которые сегодня тоже обсуждались", – сообщил помощник президента РФ.

По словам Ушакова, Путин сообщил Уиткоффу, что Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана, однако определенные моменты вызывают критику российской стороны.

В частности, на переговорах обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит решения украинского кризиса. Кроме того, Путин дал оценку деструктивным действиям европейцев в контексте урегулирования на Украине.

"Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать", – рассказал помощник президента РФ.

Прошедшие переговоры дали возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса. Вместе с тем обеим сторонам предстоит проделать еще большую работу, отметил Ушаков. Он уточнил, что переговоры РФ и США точно не отдалили украинское урегулирование от результата.

Вместе с тем Россия и Штаты договорились, что не будут разглашать суть переговоров Путина и Уиткоффа. По словам Ушакова, стороны условились продолжить дальнейшие контакты. На встрече также было подчеркнуто, что Москве и Вашингтону нужно проявить реальное стремление к экономическому сотрудничеству.

"Что качается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь на этом пути, на котором будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств", – подчеркнул Ушаков.

Уиткофф прибыл в Россию 2 декабря по поручению американского президента. Он должен был добиться от РФ окончательного утверждения мирного соглашения, подготовленного США.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле вечером 2 декабря. С российской стороны в переговорах участвовали Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Открытая часть встречи продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, которые заняли почти пять часов.

Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика