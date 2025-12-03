Ушаков рассказал об итогах переговоров с Уиткоффом

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Беседа Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером была полезной, конструктивной, и весьма содержательной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи.

"Весьма подвижный, хороший разговор. Конечно, он начался с того, что представители Трампа передали привет и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину", – сказал помощник российского лидера.

В свою очередь, глава РФ передал Трампу через Уиткоффа ответное приветствие, а также ряд политических сигналов.

Ушаков отметил, что на встрече обсуждались перспективы достижения долгосрочного мирного урегулирования по Украине. Стороны обсудили суть мирного плана США, а не какие-то конкретные формулировки, добавил он.

"Был документ, который содержал 27 пунктов – он нам был передан, мы с ним ознакомились естественно, хотя мы не работали над формулировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, а именно 4 документа, которые сегодня тоже обсуждались", – сообщил помощник президента РФ.

По словам Ушакова, Путин сообщил Уиткоффу, что Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана, однако определенные моменты вызывают критику российской стороны.

В частности, на переговорах обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит решения украинского кризиса. Кроме того, Путин дал оценку деструктивным действиям европейцев в контексте урегулирования на Украине.

"Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать", – рассказал помощник президента РФ.

Прошедшие переговоры дали возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса. Вместе с тем обеим сторонам предстоит проделать еще большую работу, отметил Ушаков. Он уточнил, что переговоры РФ и США точно не отдалили украинское урегулирование от результата.

Вместе с тем Россия и Штаты договорились, что не будут разглашать суть переговоров Путина и Уиткоффа. По словам Ушакова, стороны условились продолжить дальнейшие контакты. На встрече также было подчеркнуто, что Москве и Вашингтону нужно проявить реальное стремление к экономическому сотрудничеству.

"Что качается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь на этом пути, на котором будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств", – подчеркнул Ушаков.

Уиткофф прибыл в Россию 2 декабря по поручению американского президента. Он должен был добиться от РФ окончательного утверждения мирного соглашения, подготовленного США.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле вечером 2 декабря. С российской стороны в переговорах участвовали Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Открытая часть встречи продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, которые заняли почти пять часов.