Спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудил с представителями Европы меры поддержки постконфликтного "процветания" Украины. Об этом дипломат сообщил в соцсети X.

Помимо Уиткоффа, в обсуждениях участвовали госсекретарь Марко Рубио, зять президента США предприниматель Джаред Кушнер, советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии Джонатан Пауэлл, Эммануэль Бонн и Гюнтер Заутер, а также глава СНБО Украины Рустем Умеров и украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы уделили время пакету мер по обеспечению процветания Украины – тому, как продолжать определять, уточнять и продвигать эти концепции, чтобы Украина могла стать успешной, устойчивой и по-настоящему процветающей страной после окончания войны", – сообщил Уиткофф.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного процесса, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, представителями Канады и НАТО заявил, что мир на Украине может быть достигнут в ближайшие недели.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что украинские власти и их западные покровители должны признать новые территориальные реалии, которые появились после вступления в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.