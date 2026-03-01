Генконсульство РФ в Дубае: погранпереходы на границах ОАЭ могут быть нестабильны

Фото: AP Photo/Altaf Qadri

Генконсульство РФ в Дубае в своем телеграм-канале посоветовало российским туристам не покидать ОАЭ через сухопутную границу.

Дипмиссия указала, что сейчас организация регулярных и "вывозных" рейсов в ОАЭ, а также в соседних странах не представляется возможной из-за закрытого воздушного пространства над странами Персидского залива. Однако на этом фоне погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией могут работать нестабильно.

В связи с этим россиян попросили выезжать из ОАЭ только в крайнем случае. Помимо этого, туристов призвали отслеживать информацию от представительств МИД России в указанных странах, а также от властей ОАЭ (МВД и других компетентных органов).

Кроме того, генконсульство РФ в Дубае попросило оставить информацию о находящихся в ОАЭ гражданах РФ и по возможности встать на консульский учет. Более этого, туристов попросили сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности, а также не распространять фейки и слухи.

"Если вы находитесь в ОАЭ как турист – поддерживайте связь с вашим туроператором, авиакомпанией и администрацией отеля. Выполняйте указания сотрудников полиции и работников гостиниц в случае воздушной опасности", – сказано в сообщении.

В свою очередь, представители генконсульства израильского северного города Хайфа рассказали РИА Новости, что от россиян поступает лишь небольшая часть обращений по поводу возвращения в РФ и работы погранпереходов на границах с Египтом и Иорданией.

Между тем в ОАЭ находится около 20 тысяч российских туристов с отмененными и пропущенными вылетами на ближайшие даты, о чем сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом их отдых уже завершился.

Туроператоры призвали всех туристов быть на связи, своевременно сообщать свое актуальное местонахождение и внимательно следить за уведомлениями от принимающей стороны и авиакомпаний. В АТОР объяснили, что это нужно для координации размещения, продления проживания и организации вылета.

На этом фоне авиаперевозчик S7 из-за закрытия воздушного пространства над странами Ближнего Востока внес корректировки в график вылета и прилета самолетов. В частности, компания отменила рейсы из Дубая, перенесенные с 28 февраля на 1 марта, а также рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай, запланированные на 1 и 2 марта.

Помимо этого, рейс Дубай – Москва, который должен был быть выполнен 1 марта, вылетит в пункт назначения лишь 3 марта в 01:25 по местному времени, а рейс Дубай – Новосибирск за 1 марта – 2 марта в 18.00 по местному времени.

Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби, а также в обратном направлении до снятия ограничений на использование воздушного пространства в ОАЭ. В случае, если меры будут сняты до до 12:30 3 марта (местное время), тогда перевозчик сразу же приступит к выполнению рейсов.

Представители "Победы" уточнили, что пассажиры, чьи рейсы отменены, могут переоформить билеты на другие даты с учетом наличия свободных мест или оформить вынужденный возврат. Аналогичное решение было принято "Аэрофлотом".

В свою очередь, израильская авиакомпания El Al прекратила продажу билетов на свои рейсы до 21 марта. В пресс-службе перевозчика объяснили, что это нужно для того, чтобы после открытия воздушного пространства отправить в Израиль эвакуационными рейсами пассажиров, чьи вылеты были отменены.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в республике было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал еврейское государство, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке". В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию безответственным шагом.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.

В свою очередь, в Минтрансе РФ сообщили, что авиакомпании вернули клиентам средства за более чем 4 тысячи билетов в связи с отменой ряда рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке. При этом контакт-центры продолжают обрабатывать заявки пассажиров.

