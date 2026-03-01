Пезешкиан назвал убийство США и Израилем Хаменеи объявлением войны всем мусульманам

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время удара США и Израиля по территории Исламской Республики объявлением войны мусульманам всего мира, в том числе шиитам. Его заявление приводит пресс-служба Пезешкиана.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани в соцсети Х пообещал, что Иран 1 марта нанесет США и Израилю удар с такой силой, с которой они ранее и не сталкивались. Он также отметил, что атака, реализованная противником 28 февраля, причинила вред стране.

В частности, Иран уже использовал гиперзвуковые ракеты "Фаттах 2" для ударов по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

При этом иранский МИД назвал гибель Хаменеи и других высокопоставленных лиц страны терактом. По данным ведомства, агрессия США и Израиля на территориальную целостность и суверенитет Ирана представляет собой "посягательство на этические нормы".

Министерство указало, что обе страны нарушили международное право и основополагающие принципы устава ООН. В связи с этим иранский МИД предупредил, что бездействие международных организаций по этому поводу обернется последствиями для будущих поколений во всем мире.

Видный иранский религиозный деятель аятолла Макарем Ширази также объявил священную войну Израилю и США после гибели Хаменеи. Он заявил, что иранцы и весь исламский мир будут мстить за убийство верховного лидера Ирана.

"Эта месть – религиозный долг для всех мусульман мира, призванный искоренить зло из нашего мира", – подчеркнул Макарем Ширази, его слова приводит иранское агентство Tasnim.

Между тем официальный представитель Совета по определению политической целесообразности республики Мохсен Дехнави рассказал в соцсети Х, что аятолла Алиреза Арафи вошел в руководящий совет Ирана, который временно управляет страной до выборов нового верховного лидера.

Трамп ранее сообщил о гибели Хаменеи в результате ударов США и Израиля по территории Ирана. Позже гостелевидение Исламской Республики подтвердило гибель верховного лидера после удара по его резиденции утром 28 февраля.

Правительство Ирана объявило 40-дневный траур. Кроме того, в знак скорби следующие 7 дней в Иране будут нерабочими. Иранский президент Масуд Пезешкиан пообещал, что убийство Хаменеи не останется безнаказанным.

Израильская сторона и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке". В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Исламской Республики безответственным шагом.

