01 марта, 16:36

Туризм

РСТ рекомендовал аннулировать туры с вылетом через Ближний Восток в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Туристам порекомендовали аннулировать туры с вылетом в ближайшие дни через страны Ближнего Востока и подобрать альтернативные направления совместно с туроператорами. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"В то же время советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета до 9 марта, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться", – сообщили в организации.

Как сообщили в АТОР, туроператоры расселили большинство клиентов, не сумевших вовремя вылететь. Подавляющее число туристов размещены в отелях и обеспечены питанием, в ряде случаев проживание оплачивают туроператоры или авиакомпании, некоторые гостиницы продлевают размещение бесплатно.

Ассоциация также рекомендовала туристам встать на консульский учет в странах пребывания.

Аэропорты в регионе, по данным туроператоров, могут оставаться закрытыми как минимум до 3 марта. Туристам направлены уведомления с просьбой не выезжать в аэропорты без официального подтверждения вылета. Рассматривается возможность организации вывозных рейсов.

В дипведомстве РФ в Бахрейне сообщили, что россияне не пострадали в результате эскалации обстановки вокруг Ирана, при этом дипмиссия получила несколько обращений по поводу возможной эвакуации.

В Посольстве России в Азербайджане уточнили, что оказывают помощь гражданам, выезжающим из Ирана через пункт пропуска в Астаре. На данный момент в списках на выезд через страну числится уже около 500 граждан РФ.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в республике было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал еврейское государство, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке". В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию безответственным шагом.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.

