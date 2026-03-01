Форма поиска по сайту

01 марта, 12:55

Туризм

Более 4 тысяч авиабилетов вернули россиянам на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Фото: depositphotos/d.travnikov

Авиакомпании вернули клиентам средства за более чем 4 тысячи билетов в связи с отменой ряда рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Минтранс РФ в своем канале в МАХ.

В настоящее время контакт-центры продолжают обрабатывать заявки пассажиров. Причем система взаимодействия между перевозчиками и клиентами была налажена еще в предыдущие периоды напряженности в ближневосточном регионе, напомнили в ведомстве.

"Есть коммуникационные каналы для оперативного взаимодействия, обмена данными", – добавили там.

Например, в рамках контактов удалось выяснить, что все пассажиры вышеуказанных рейсов были либо размещены в отелях, либо отправлены домой. Таким образом, в российских аэропортах установилась спокойная обстановка.

Тем не менее перевозчики продолжают принимать все необходимые меры для минимизации неудобств путешественников. Специалисты Минтранса и Росавиации, в свою очередь, отслеживают соблюдение прав пассажиров.

Параллельно с этим Ассоциация туроператоров России (АТОР) выпустила рекомендации для российских туристов, оказавшихся в затруднительном положении из-за конфликта на Ближнем Востоке. Организация советует путешественникам, которые не могут вернуться домой, оставаться на связи с агентствами и уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

В пресс-службе напомнили, что подробные инструкции по действиям в случае форс-мажора доступны на официальных сайтах туроператоров и МИД РФ.

Вместе с тем в АТОР указали, что текущая ситуация с застрявшими туристами остаётся сложной, но контролируемой.

"Туристов пересаживают на альтернативные маршруты – в том числе через Турцию и Китай. Продлевают проживание и размещают в отелях – как в странах отдыха, так и в транзитных хабах", – пояснили они.

Израиль и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в республике было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал еврейское государство, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке". В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию безответственным шагом.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.

