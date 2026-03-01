Форма поиска по сайту

01 марта, 14:15

Политика

Макрон опубликовал кадры захвата Бельгией и Францией якобы связанного с РФ танкера

Фото: x.com/EmmanuelMacron

Французский президент Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в соцсети Х видеоролик, на котором запечатлен захват якобы связанного с Россией нефтяного танкера совместными усилиями Бельгии и Франции.

"В Северном море наши вертолеты ВМС Франции этой ночью (1 марта. – Прим. ред.) помогли бельгийским силам задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции", – написал глава республики в посте.

На кадрах видно, как два вертолета приближаются к судну. Один из них снижается и зависает над палубой, после чего с него осуществляется высадка на танкер.

При этом бельгийские власти пока не уведомили российское посольство о причинах задержания нефтяного танкера Ethera, указали в пресс-службе МИД РФ. Вместе с тем диппредставительство не обладает сведениями о национальности экипажа.

"В настоящий момент посольство предпринимает необходимые шаги для выяснения факта нахождения на борту граждан России, а также для обеспечения их законных прав в случае подтверждения", – добавили в ведомстве.

О захвате танкера в рамках операции "Синий нарушитель" изначально сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен. По его словам, судно, связанное с теневым флотом, было направлено в порт Зебрюгге.

Ранее стало известно, что 20-й пакет антироссийских санкций, который Еврокомиссия должна была принять 24 февраля, был направлен на создание правовой базы, которая позволила бы останавливать суда, проводить их досмотр и конфисковывать как сами танкеры, так и их грузы, если ЕС сочтет, что они перевозят нефть из РФ.

Однако эта инициатива вызвала "серьезную озабоченность" у ряда государств Евросоюза, так как применение таких мер де-факто означает подготовку к силовым действиям на море. В частности, в Европе опасаются, что попытки задерживать коммерческие суда могут привести к прямой военной конфронтации с Россией.

