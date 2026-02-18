Форма поиска по сайту

18 февраля, 18:12

Политика

Капитану захваченного США танкера "Маринера" выдвинули обвинения

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Гражданину Грузии Автандилу Каландадзе, являющемуся капитаном захваченного американской береговой охраной танкера "Маринера", предъявлены два федеральных обвинения в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение.

В частности, ему вменяют незаконное поднятие флага Гайаны на судне, которое не было зарегистрировано в этой стране, а также невыполнение приказа береговой охраны США остановиться для досмотра.

"Обвиняемый <...> до проведения обыска и изъятия имущества, а именно танкера M/T Bella 1 (IMO: 9230880), умышленно предпринял действия, заявив, что судно ходит под флагом Гайаны, с целью воспрепятствовать законным полномочиям правительства Соединенных Штатов взять его под контроль, <...> а также <...> будучи капитаном судна <...> умышленно не подчинился приказу уполномоченного федерального сотрудника остановить судно", – следует из документа.

Танкер, изначально называвшийся Bella 1, отправился в первый коммерческий рейс под флагом Гайаны в конце прошлого года. Однако, не дойдя до Венесуэлы, судно развернулось и направилось в Атлантический океан.

Экипаж не подчинился требованиям корабля береговой охраны США прибыть в американский порт, а спустя некоторое время сменил название на "Маринера" и получил временное разрешение на плавание под флагом России.

Тем не менее в январе 2026 года американским военным удалось задержать судно. По данным Европейского командования Вооруженных сил США, это произошло из-за якобы нарушения санкций.

При этом министр обороны Штатов Пит Хегсет связал инцидент с блокадой подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефтью. Минтранс России назвал захват судна незаконным и напомнил, что это произошло в открытом море за пределами территориальных вод какого-либо государства.

МИД России, в свою очередь, потребовал от Соединенных Штатов обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами на судне, а также не препятствовать их возвращению на родину. В конце января российских моряков отпустили. Всего же на борту находились 28 человек, в том числе граждане Украины.

