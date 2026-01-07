Минтранс РФ осудил захват танкера "Маринера" американскими военными

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Минтранс России назвал незаконным захват американскими военными судна "Маринера". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Там уточнили, что Военно-морские силы США высадились на корабль примерно в 15:00 по московскому времени. Это произошло в открытом море за пределами территориальных вод какого-либо государства.

"Связь с судном была утеряна", – отметили в пресс-службе.

В Минтрансе напомнили, что еще 24 декабря 2025 года танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России. Соответствующий документ был выдан на основании российских законов и международного права.

В частности, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не может применять силу в отношении судов, которые зарегистрированы в юрисдикциях иных государств, резюмировали в российском ведомстве.

О задержании российского нефтяного танкера стало известно 7 января. По данным Европейского командования Вооруженных сил США, это произошло из-за якобы нарушения санкционного режима. При этом министр обороны США Пит Хегсет связал инцидент с подсанкционной и незаконно добытой венесуэльской нефтью.

