Новости

Новости

06 января, 20:13

Политика

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией с танкером "Маринера"

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Москва с тревогой следит за ситуацией с российским нефтяным танкером "Маринера", которому уделяется повышенное внимание со стороны военных США и НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Ведомство отметило, что в настоящее время судно находится в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом РФ и в полном соответствии с нормами.

"Вот уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль Береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тысяч километров", – говорится в сообщении.

МИД выразил надежду на то, что Запад, который декларирует приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации принципа начнет с себя.

Ранее Финляндия задержала грузовое судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, по подозрению в якобы повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. На борту корабля были 14 членов экипажа: граждане РФ, Грузии, Казахстана и Азербайджана. При этом со стороны задержанных россиян обращений в посольство пока не поступало.

политика

