Шеф-повар рассказал, как эволюционировала постная кухня в ресторанах Москвы

Фото: depositphotos/timolina

В настоящее время постное меню перестало быть просто диетическим набором "без мяса". Шефы воспринимают его как вызов мастерству и создают кулинарные шедевры, заявил Агентству "Москва" шеф-повар ресторана "НЕО" Андрей Дадонов.

"Наше постное меню создано с учетом физиологии человека: в каждом блюде мы балансируем альтернативные белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Но его главная особенность – это гастрономичность", – поделился шеф-повар.

Он отметил, что в ресторане стараются разрушить стереотип о том, что постная еда – это скучно. По его словам, постные блюда здесь отличаются эстетичной подачей и использованием уникальных ингредиентов, вдохновленных традициями русской кухни.

Как подчеркнул Дадонов, для ресторанной индустрии пост – это возможность поддержать гостя, предложив ему не просто еду, а вкусное, красивое и сытное блюдо, которое дает силы, очищает и не отвлекает от духовных практик.

Ранее сообщалось, что резкий отказ от мяса и молока в начале поста опасен дефицитом белка, потерей мышечной массы и другими проблемами со здоровьем. Питательные вещества из этих продуктов сложно получить из растительной пищи. Кроме того, из-за нехватки белка, например, организм начинает расщеплять собственные мышцы для получения аминокислот.