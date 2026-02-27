Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 18:55

Город

Шеф-повар рассказал, как эволюционировала постная кухня в ресторанах Москвы

Фото: depositphotos/timolina

В настоящее время постное меню перестало быть просто диетическим набором "без мяса". Шефы воспринимают его как вызов мастерству и создают кулинарные шедевры, заявил Агентству "Москва" шеф-повар ресторана "НЕО" Андрей Дадонов.

"Наше постное меню создано с учетом физиологии человека: в каждом блюде мы балансируем альтернативные белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Но его главная особенность – это гастрономичность", – поделился шеф-повар.

Он отметил, что в ресторане стараются разрушить стереотип о том, что постная еда – это скучно. По его словам, постные блюда здесь отличаются эстетичной подачей и использованием уникальных ингредиентов, вдохновленных традициями русской кухни.

Как подчеркнул Дадонов, для ресторанной индустрии пост – это возможность поддержать гостя, предложив ему не просто еду, а вкусное, красивое и сытное блюдо, которое дает силы, очищает и не отвлекает от духовных практик.

Ранее сообщалось, что резкий отказ от мяса и молока в начале поста опасен дефицитом белка, потерей мышечной массы и другими проблемами со здоровьем. Питательные вещества из этих продуктов сложно получить из растительной пищи. Кроме того, из-за нехватки белка, например, организм начинает расщеплять собственные мышцы для получения аминокислот.

Читайте также


городеда

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика