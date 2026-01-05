Форма поиска по сайту

Врач Тяжельников: возвращение к обычному рациону займет не менее недели

Врач рассказал, как возвращаться к обычному рациону после поста

Фото: 123RF.com/deepbluero

Возвращение к привычному рациону питания после рождественского поста должно занимать не менее недели, рассказал Агентству "Москва" доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

Он объяснил, что после окончания Рождественского поста в первый день следует добавлять продукты животного происхождения в небольших количествах, например, яйца, нежирное мясо и рыбу.

Лучше всего будет отдать предпочтение простым приготовленным блюдам, таким как тушенные овощи, ненасыщенные бульоны, омлет. Более калорийную пищу можно попробовать через три–пять дней, а к полноценному рациону можно будет вернуться не раньше, чем через неделю.

Тяжельников добавил, что резкий переход может вызывать боли в животе, а также привести к метеоризму, усугублению гастрита и к острому панкреатиту.

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до вечерней службы 6 января, кануна Рождества.

Ранее председатель синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин рассказал, что постящимся не стоит злоупотреблять сладкими продуктами.

По его словам, постными считаются те продукты, которые не содержат компонентов животного происхождения. Потокин отметил, что пост все-таки имеет свои ограничения и, несмотря на отсутствие запрета на сладкое, злоупотреблять им не стоит.

