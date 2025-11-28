Форма поиска по сайту

28 ноября, 13:32

Общество
Протоиерей Потокин: постящимся не стоит злоупотреблять сладким, в том числе конфетами

В РПЦ посоветовали постящимся не злоупотреблять сладким

Фото: depositphotos/belchonock

Постящимся не стоит злоупотреблять сладкими продуктами, в том числе конфетами и новогодними подарками. Об этом Агентству "Москва" рассказал председатель синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

По его словам, постными считаются те продукты, которые не содержат компонентов животного происхождения. Потокин отметил, что пост все-таки имеет свои ограничения и, несмотря на отсутствие запрета на сладкое, злоупотреблять им не стоит.

"Новогодние сладкие подарки, наверное, можно есть. Здесь нет такого запрета, просто нужно есть все умеренно", – подчеркнул протоиерей.

Он добавил, что любой священник и врач скажут, что переедать сладкое – вредно для здоровья. Потокин также призвал во время поста соблюдать умеренность в разрешенных продуктах.

Ранее в РПЦ посоветовали не верить искренне в Деда Мороза, так как это неприемлемо для христианина. По словам настоятеля храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке Федора Бородина, в сказочном персонаже нет ничего страшного, но воцерковленные люди не должны воспринимать его как доброго волшебника, обманываясь этим образом. Он также подчеркнул, что христиане должны верить в Господа Иисуса Христа.

