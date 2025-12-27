Депутат Аксаков: рыночная ипотека может вырасти при ключевой ставке в 10%

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Рыночная ипотека может вырасти в РФ во второй половине следующего года при приближении ключевой ставки к 10%. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Ипотека активизируется, когда рыночные ставки опускаются ниже 15%. С учетом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными ставками составляет около 4 процентных пунктов, спрос на рыночную ипотеку заметно вырастет, скорее всего, уже во второй половине 2026 года", – пояснил он.

Как отметил парламентарий, негативные последствия массовых льготных программ оказались ощутимы из-за сильного роста цен на новостройки. При этом в настоящее время стоимость жилья стабилизировалась, однако существенного отката вниз не произошло, подчеркнул депутат.

Он призвал сделать льготные программы адресными, чтобы ситуация с ценами на новостройки не повторилась.

Ранее эксперт по финансам Дмитрий Трепольский сообщил, что наиболее выгодным окном возможностей для покупки квартиры в 2026 году может быть лето. По его словам, рынок недвижимости будет находиться в фазе трансформации. После периода жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок ожидается постепенное смягчение условий.

