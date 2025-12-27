Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 08:49

Политика
Главная / Новости /

Депутат Аксаков: рыночная ипотека может вырасти при ключевой ставке в 10%

В Госдуме объяснили, когда ждать оживления рыночной ипотеки

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Рыночная ипотека может вырасти в РФ во второй половине следующего года при приближении ключевой ставки к 10%. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Ипотека активизируется, когда рыночные ставки опускаются ниже 15%. С учетом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными ставками составляет около 4 процентных пунктов, спрос на рыночную ипотеку заметно вырастет, скорее всего, уже во второй половине 2026 года", – пояснил он.

Как отметил парламентарий, негативные последствия массовых льготных программ оказались ощутимы из-за сильного роста цен на новостройки. При этом в настоящее время стоимость жилья стабилизировалась, однако существенного отката вниз не произошло, подчеркнул депутат.

Он призвал сделать льготные программы адресными, чтобы ситуация с ценами на новостройки не повторилась.

Ранее эксперт по финансам Дмитрий Трепольский сообщил, что наиболее выгодным окном возможностей для покупки квартиры в 2026 году может быть лето. По его словам, рынок недвижимости будет находиться в фазе трансформации. После периода жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок ожидается постепенное смягчение условий.

Ставку по "Семейной ипотеке" могут привязать к количеству детей в семье в России

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика