Кабмин РФ исполнил поручение о непродлении моратория на штрафы для застройщиков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство РФ уже исполнило поручение Владимира Путина о непродлении моратория на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

"Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли", – приводит слова Мишустина ТАСС.

Путин заявил, что после 2025 года в России не будут продлевать соответствующий мораторий, в ходе своей прямой линии 19 декабря.

По словам главы государства, решение о его введении принималось для поддержки строительной отрасли во время пандемии коронавируса. Путин также подчеркнул, что ключи от жилья должны выдавать вовремя.

При этом ранее в Центробанке России рассказывали, что ситуация на рынке жилья остается устойчивой, а большинство строительных компаний сохраняют прибыль. В частности, продажи в стоимостном выражении за 10 месяцев соответствуют уровню аналогичного периода 2024 года.