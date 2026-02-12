Форма поиска по сайту

12 февраля, 08:14

Наука
Guardian: глобальное потепление может привести к "адскому климату" на Земле

Фото: 123RF.com/moufau

Глобальное потепление грозит Земле "адским климатом". Об этом сообщает RT со ссылкой на британскую газету The Guardian.

По словам ученых, мир стал ближе к точке невозврата, после которой неконтролируемое глобальное потепление уже нельзя будет остановить. Это создаст эффект "парниковой Земли", гораздо худший, чем повышение на 2–3 градуса, к которому, предположительно, планета уже приблизилась.

Ранее эксперт Александр Кислов заявил, что климатическая точка невозврата наступит, когда произойдут необратимые изменения, при которых может начаться интенсивное разрушение Западно-Антарктического ледникового щита или остановка Северо-Атлантического термохалинной циркуляции.

Согласно международному докладу Global Tipping Points, Земля уже достигла первой климатической точки невозврата, связанной с увеличением концентрации парниковых газов.

Глобальное потепление в России идет почти в два раза быстрее, чем в мире

