The Guardian: ученые объявили о начале массового вымирания коралловых рифов

Фото: 123RF/naturetron

Земля достигла катастрофического переломного момента, который связан с выбросами парниковых газов. Это привело к массовому вымиранию коралловых рифов, сообщает aif.ru со ссылкой на публикацию The Guardian.

Согласно докладу 23 ученых из 160 стран, на который сослались журналисты, истощение тепловодных рифов ставит под угрозу обеспечение продовольствием миллионов людей. В документе уточняется, что кораллы являются домом для четверти всех морских видов на Земле и считаются одной из самых уязвимых к глобальному потеплению систем.

Выяснилось, что с января 2023 года коралловые рифы оказались в разгаре глобального обесцвечивания. Процесс оказался худшим за всю историю наблюдений. При этом свыше 80% рифов в 80 странах уже пострадали от экстремальных температур воды в океанах.

По мнению ученых, если вернуться к глобальной средней температуре поверхности планеты в 1,2 градуса не удастся (и в конечном итоге по меньшей мере до 1 градуса), то тепловодные рифы будут утрачены.

Основываясь на этих данных, профессор Тим Лентон из Института глобальных систем Университета Эксетера указал, что глобальное вымирание тепловодных коралловых рифов уже началось.

По прогнозам, средняя температура поверхности планеты достигнет 1,5 градуса к 2030 году, что поставит мир в зону эскалации риска дальнейших разрушительных переломных моментов. Следующими на очереди будут вымирание Амазонки, коллапс основных океанских течений и потеря ледяных щитов планеты, уверен ученый.

Ранее Владимир Путин обратил внимание, что на Земле происходят климатические процессы. В частности, в разных регионах России из-за изменений климата случаются паводки, что в свою очередь вызывает размыв могильников и другие опасные ситуации. Как указал российский лидер, данный вопрос имеет для страны практическое значение.

