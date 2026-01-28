Глава СК Бастрыкин возбудил дело против судьи из Сочи

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело против судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным ведомства, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года Слука, превысив должностные полномочия и нарушив территориальную подсудность, необоснованно принял к производству иск граждан. После он вынес 7 решений, в результате которых были незаконно изъяты из муниципальной собственности земельные участки в Сочи.

При этом следователи указали, что судья для вынесения вердикта не рассматривал доказательства и не привлек к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц. В связи с этим апелляционная инстанция отменила решения Слуки и отказала гражданам в удовлетворении их исков.

В настоящее время земля возвращена в муниципальную собственность, а полномочия судьи досрочно прекращены. Дело в отношении Слуки было возбуждено по 7 эпизодам превышения полномочий. На данный момент выявляются все обстоятельства произошедшего, а также закрепляется доказательственная база.

Ранее Бастрыкин добился возбуждения уголовного дела против судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой, которая подозревается в получении взятки.

Следователи выяснили, что в декабре 2021 года женщина взяла 250 тысяч рублей от своего знакомого арбитражного управляющего Владимира Коликова. Деньги предназначались за введение процедуры наблюдения в деле о банкротстве ООО "Малика". Также судья должна была сохранить активы компании и принять решения в пользу Коликова.

