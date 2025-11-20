Форма поиска по сайту

20 ноября, 16:05

Происшествия

Бастрыкин добился возбуждения дела против судьи Арбитражного суда Воронежской области

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин добился возбуждения уголовного дела против судьи Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мальцева подозревается в получении взятки, уточнили в СК РФ. Правоохранители выяснили, что в декабре 2021 года Мальцева взяла 250 тысяч рублей от своего знакомого арбитражного управляющего Владимира Коликова. Деньги предназначались за введение процедуры наблюдения в деле о банкротстве ООО "Малика". Также судья должна была сохранить активы компании и принять решения в пользу Коликова.

Еще одну взятку от него же в виде услуг на сумму 4,5 миллиона рублей подозреваемая получила в 2022–2023 годах. Услуги включали оплату части стоимости ее приобретаемой квартиры. Средства были даны за отмену результатов торгов имуществом по делу о банкротстве ООО "Стройсервис", которое также вела Мальцева.

В Следственном комитете уточнили, что дело было открыто после согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для установки всех обстоятельств преступления и сбора доказательств.

Накануне стало известно, что Бастрыкин запросил разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей. Заявления были поданы в квалифколлегию. Уточнялось, что дела должны быть инициированы против судей, которые либо находятся в активной службе, либо уже вышли в отставку.

