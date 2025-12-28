В Госдуме предложили ограничить рекламу лекарств на ТВ

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Депутат Госдумы Сергей Леонов, возглавляющий комитет по охране здоровья, предложил ввести ограничения на телевизионную рекламу безрецептурных лекарственных препаратов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что агрессивная реклама, обещающая быстрое решение проблем вроде головной боли или кашля, провоцирует граждан на самолечение. По его мнению, это опасно, так как люди начинают принимать препараты, не разобравшись в истинных причинах недомогания.

"В рекламе говорят: "Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова". А неизвестно вообще, почему у человека болит голова. Реклама создает иллюзию, что любую проблему можно решить, просто купив лекарство в аптеке", – подчеркнул Леонов.

Депутат отметил, что такая практика приводит к серьезным последствиям: начальные стадии заболеваний могут переходить в хронические формы или давать осложнения из-за неправильного или запоздалого лечения.

В качестве решения проблемы глава комитета видит не только в регулировании рекламы, но и в повышении доступности и качества бесплатной медицинской помощи в поликлиниках. Это, по его мнению, уменьшит необходимость для людей обращаться в частные клиники за платными консультациями и позволит получать своевременные и правильные назначения от врачей.

Ранее стало известно, что в России могут полностью запретить рекламу пива на ТВ. Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов отметил, что телеэфир заполняется рекламой безалкогольного пива. Однако в действительности рекламные ролики продвигают не безалкогольное пиво, а сами бренды, считает Миронов.

Он также подчеркнул, что при этом в линейке производителей безалкогольное пиво занимает лишь 2,2%.