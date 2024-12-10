Милонов предложил запретить продажу энергетиков через автоматы и маркетплейсы

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В России могут ввести запрет на все формы продажи энергетических напитков, кроме очной. В том числе энергетики могут перестать продавать на маркетплейсах или в вендинговых аппаратах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает RT со ссылкой на документ обращения парламентария к главе Минпромторга Антону Алиханову.

В своем обращении Милонов подчеркнул, что Россия сохраняет курс на защиту здоровья детей и регулярно принимаются меры по ограждению подрастающего поколения от товаров, наносящих вред их здоровью.

Он обратил внимание, что энергетики все еще продаются в вендинговых аппаратах и на маркетплейсах. При этом продажа осуществляется без контроля возрастного ограничения.

"Реализация данного товара должна осуществляться по образцу продажи алкогольной продукции, которая исключает дистанционный или опосредованный способ", – уточнил Милонов.

Между тем 9 декабря в Госдуму был внесен законопроект о введении штрафов для тех, кто продает детям энергетики. Документ подразумевает, что размер санкции для физических лиц может достигать 50 тысяч рублей. При этом должностные лица должны будут платить до 200 тысяч рублей, а юридические лица – до 500 тысяч рублей.

В августе Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Однако норма не прописывала конкретные штрафы за ее нарушение. После появления законопроекта об их введении его поддержало российское правительство.

В кабмине отметили, что концепция законопроекта заслуживала внимания, однако требовала некоторых доработок. В частности, необходимо было синхронизировать срок вступления в силу этого законопроекта со сроком начала действия самого закона, а также определить, кто будет уполномочен привлекать нарушителей к административной ответственности.