Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесен проект о штрафах за продажу детям энергетиков, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

Согласно документу, штраф для физических лиц может достигать 50 тысяч рублей. При этом размер санкции для должностных лиц составит до 200 тысяч рублей, а юридические лица должны будут платить до 500 тысяч рублей.

Владимир Путин в августе подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. При этом норма не прописывала конкретные штрафы за ее нарушение. После появления законопроекта его поддержал кабмин.

Предполагается, что штрафы будут введены новым подпунктом в КоАП РФ. Их будут применять в качестве наказания за "розничную продажу несовершеннолетнему безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния".

В кабмине отметили, что концепция законопроекта заслуживала внимания, однако требовала некоторых доработок. В частности, необходимо было синхронизировать срок вступления в силу этого законопроекта со сроком начала действия самого закона, а также определить, кто будет уполномочен привлекать нарушителей к административной ответственности.