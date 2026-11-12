Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что их кортеж направился в центр Москвы.

По данным СМИ, Уиткофф и Кушнер намерены провести встречу с Дмитриевым перед переговорами в Кремле.

Накануне в Абу-Даби завершился раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Российскую сторону на встрече возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По итогам встречи Мединский сообщил, что центральной темой обсуждения стала архитектура европейской безопасности. Кроме того, участники переговоров договорились провести новый масштабный обмен пленными между Россией и Украиной.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проведет встречу со спецпосланниками президента США 12 ноября в Москве.

