Экс-депутат Рады Килинкаров оценил повестку переговоров по Украине в Абу-Даби

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Переговоры России и США в Абу-Даби вышли за рамки обсуждения украинского конфликта: главным прорывом встречи стало включение в повестку вопроса о европейской безопасности, считает бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. Об этом он заявил в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС "Вести".

По мнению политика, такой подход показывает, что международная повестка не сосредоточена исключительно на Украине. Он обратил внимание, что украинский вопрос рассматривается как часть более широкой темы безопасности в Европе, а не как самостоятельный центр переговоров.

Килинкаров также отметил, что участникам встречи не удалось достичь согласия по ряду направлений. Однако он считает подобные разногласия естественной частью переговорного процесса.

Переговоры представителей России, США и Украины прошли в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По итогам встречи Мединский сообщил, что центральной темой обсуждения стала архитектура европейской безопасности. Кроме того, стороны договорились провести новый масштабный обмен пленными. Конкретные параметры договоренности планируется объявить позднее.