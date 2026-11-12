CNN: караульный сделал выговор Хегсету за смех у могилы Неизвестного Солдата

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Министр обороны США Пит Хегсет оказался в центре неприятного инцидента во время посещения Арлингтонского национального кладбища. Караульный сделал ему и сопровождавшим его советникам замечание за разговоры и смех возле могилы Неизвестного Солдата после официальной церемонии, сообщает CNN.

Инцидент произошел в среду, 11 ноября, после мероприятий ко Дню ветеранов. Хегсет прибыл на кладбище вместе с супругой Дженнифер, руководителем аппарата Рики Буриа, его заместителем Патриком Уивером и старшим советником Тами Радабо.

После завершения церемонии министр и его окружение фотографировались у мемориала. Затем некоторые участники группы начали разговаривать и смеяться. Это привлекло внимание дежурного военнослужащего 3-го пехотного полка, который напомнил посетителям о необходимости соблюдать тишину и уважение на территории мемориала.

"Все посетители обязаны поддерживать атмосферу тишины и уважения в любое время", – передал CNN слова караульного, обратившегося к Хегсету и его советникам.

Могила Неизвестного Солдата считается одним из наиболее почитаемых военных мемориалов США. Почетный караул несет там службу круглосуточно с 1948 года, независимо от погодных условий.

Инцидент произошел на фоне попытки инициировать импичмент Хегсету. Инициатором выступил республиканец Томас Мэсси, покидающий конгресс. Во вторник республиканцы заблокировали продвижение этой инициативы на процедурном голосовании.