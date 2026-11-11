В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты

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В аэропорту Жуковский временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют учитывать возможные изменения в расписании при планировании поездок.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно уведомлять пассажиров об изменениях в расписании с помощью СМС. Авторы инициативы обратили внимание на то, что путешественники не всегда своевременно получают информацию о задержках, переносах и отменах рейсов.