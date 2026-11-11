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11 ноября, 21:12

Транспорт

Московских водителей предупредили о снеге с дождем 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве 12 ноября ожидается похолодание, а также осадки в виде снега с дождем. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В ведомстве отметили, что из-за погодных условий средняя скорость движения может снизиться. По возможности стоит воспользоваться городским транспортом.

Также автомобилистам не стоит выезжать на летней резине. Тем, кто уже сменил шины на зимние и все же планирует поездки на машине, напомнили о том, что перед выездом стоит проверить дворники, уровень омывающей жидкости и состояние шин.

Вместе с тем световой день стал короче, поэтому утром и вечером водителям нужно быть особенно внимательными у пешеходных переходов, школ, зеленых зон и во дворах. Перед переходами лучше тормозить заранее. Не менее важно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее метеорологи сообщили, что предстоящая зима в большинстве крупных городов России ожидается теплее климатической нормы на 1–2,5 градуса. Самые заметные температурные аномалии ожидаются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири.

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