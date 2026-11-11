TSN: правительство Канады сообщило IIHF, что не выдаст визы россиянам

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Правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF) о том, что не будет выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира. Об этом сообщает телеканал TSN.

Как уточняет телеканал, запрет затронет и обладателей действующих виз, позволяющих выступать за канадские команды. Выйти на лед им не разрешат даже под нейтральным флагом. Соревнования примет Канада – они состоятся с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

До этого Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, обязывающее IIHF допустить российские сборные к международным турнирам. Несколько стран в ответ объявили бойкот. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация остается тупиковой.

При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в планах европейских хоккейных федераций бойкотировать матчи с командой России на чемпионате мира 2027 года. В это же время в кабмине ФРГ указывали, что бойкот матчей года делает фактически невозможным проведение турнира в Германии.

