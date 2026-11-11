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11 ноября, 20:05

Политика

В ООН выразили соболезнования в связи со смертью посла России в США Дарчиева

Фото: mid.ru

Представители ООН выразили соболезнования семье скончавшегося посла России в США Александра Дарчиева и российскому правительству. Об этом РИА Новости сообщил представитель генсека организации Фархан Хак.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что скорбит в связи с кончиной дипломата. Он назвал случившееся печальным, трагическим и неожиданным известием, отметив, что у него и российских загранучреждений были хорошие товарищеские отношения с Дарчиевым.

"Александр Никитич был отличным, умным дипломатом и очень приятным, интеллигентным человеком. Скорблю", – сказал Небензя.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Дарчиева специалистом высшего калибра и профессиональной подготовки. Он подчеркнул особую значимость должности посла в США для российской дипломатии как в мирное, так и в непростое время.

Косачев также отметил, что Дарчиев был его коллегой и другом. Смерть дипломата он назвал невосполнимой, неожиданной и несправедливой утратой.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также почтил память дипломата. По его словам, они тесно сотрудничали на протяжении нескольких лет.

"Он был выдающимся дипломатом и моим хорошим коллегой, с которым мы тесно сотрудничали в течение нескольких лет. Мы будем скучать по нему. Покойся с миром, дорогой Александр", – написал Ульянов в соцсети X.

О смерти Дарчиева стало известно 11 ноября. Ему было 66 лет. Дипломатическую службу он начал в 1992 году, большую часть карьеры посвятил отношениям России со странами Северной Америки. Он дважды возглавлял профильный департамент МИД РФ, с 2014 по 2021 год был послом России в Канаде, а в марте 2025 года занял пост главы российской дипмиссии в США.

За время службы дипломат был награжден орденами Дружбы и Почета – в 2019 и 2022 годах соответственно. Он владел английским и французским языками.

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